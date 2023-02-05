Евросоюз не намерен отправлять войска на Украину

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза (ЕС) никогда не рассматривали отправку своих войск на Украину. По его словам, Украине необходимо помогать всеми возможными способами, которые не предполагают прямого участия ЕС в конфликте, пишет «Коммерсантъ».

— Мы были бы воинственны, если бы ввели войска, чего уж точно не было на повестке дня, никогда не было, — сказал Боррель.

Отвечая на вопрос, считается ли отправка истребителей ВСУ участием в боевых действиях, глава европейской дипломатии сказал, что это субъективная оценка сторон конфликта.

Фото: flickr.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину. По ее словам, они отправились туда «в виде инструкторов, спецслужб и наемников».

В январе Мария Захарова отмечала, что страны Запада «все глубже погружаются в конфликт». Она добавила, что территория Украины стала настоящим тренировочным полигоном для США и их союзников.

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Айрат Назипов