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Даниил Медведев победил Андрея Рублева в финале турнира в Дубае и выиграл третий титул подряд

19:30, 04.03.2023
Даниил Медведев победил Андрея Рублева в финале турнира в Дубае и выиграл третий титул подряд
Фото: скриншот видео

Теннисист Даниил Медведев победил Андрея Рублева в финале турнира в Дубае и выиграл третий титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) подряд за три недели.

В финале Медведев справился с соотечественником в двух сетах. Эта победа стала для Медведева 14-й подряд.

Теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев стали первыми россиянами за 14 лет, которые встретились в финале турнира АТП.

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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