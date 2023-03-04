Даниил Медведев победил Андрея Рублева в финале турнира в Дубае и выиграл третий титул подряд
Теннисист Даниил Медведев победил Андрея Рублева в финале турнира в Дубае и выиграл третий титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) подряд за три недели.
В финале Медведев справился с соотечественником в двух сетах. Эта победа стала для Медведева 14-й подряд.
Теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев стали первыми россиянами за 14 лет, которые встретились в финале турнира АТП.
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