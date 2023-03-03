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Российские теннисисты впервые за 14 лет сыграют в финале турнира АТР в одиночном разряде

20:22, 03.03.2023
Российские теннисисты впервые за 14 лет сыграют в финале турнира АТР в одиночном разряде
Фото: pixabay.com

Теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев стали первыми россиянами за 14 лет, которые встретятся в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае в одиночном разряде. Финал турнира в Дубае состоится 4 марта.

Два российских спортсмена встретятся в решающем матче турнира ATP в одиночном разряде впервые с 12 октября 2008 года, когда Игорь Куницын обыграл Марата Сафина в финале Кубка Кремля.

Медведев в пятницу победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале турнира АТП. Матч завершился со счетом 6:4, в пользу россиянина под третьим номером посева.

26 февраля Медведев одержал победу над трехкратным чемпионом Большого шлема Энди Марреем в теннисном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 250 в Дохе. Медведев победил со счетом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 46 минут.

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Маргарита Головатенко
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