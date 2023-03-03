Российские теннисисты впервые за 14 лет сыграют в финале турнира АТР в одиночном разряде

Теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев стали первыми россиянами за 14 лет, которые встретятся в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае в одиночном разряде. Финал турнира в Дубае состоится 4 марта.

Два российских спортсмена встретятся в решающем матче турнира ATP в одиночном разряде впервые с 12 октября 2008 года, когда Игорь Куницын обыграл Марата Сафина в финале Кубка Кремля.

Медведев в пятницу победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале турнира АТП. Матч завершился со счетом 6:4, в пользу россиянина под третьим номером посева.



26 февраля Медведев одержал победу над трехкратным чемпионом Большого шлема Энди Марреем в теннисном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 250 в Дохе. Медведев победил со счетом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 46 минут.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко