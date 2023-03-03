Главное о коронавирусе на 3 марта: в Британии хотели уничтожить кошек из-за COVID-19, разработка нового теста

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Реальные цифры по переболевшим коронавирусом в республике могут отличаться от официальных данных

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 153 новых случая COVID-19. Всего на 3 марта в республике зафиксировано 198 790 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 195 088 человек, в том числе 98 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 44 пациента.



По состоянию на 3 марта, в Татарстане проведено 8 599 016 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 6 732 исследования. За последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения охват тестированием составляет 168,5.

В Минздраве Татарстана допустили, что реальные цифры по переболевшим коронавирусом в республике могут отличаться от официальных данных. В беседе с «Реальным временем» замглавы Минздрава республики, руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что сейчас сложно вести точную статистику по заболеваемости ввиду того, что COVID-19 «практически сравнялся по своей симптоматике с банальным ОРВИ».



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также он рассказал, что на сегодняшний день в Татарстане свободно около 10% коек для пациентов с COVID-19. По словам Жаворонкова, сейчас в системе здравоохранения республики «наблюдается относительно стабильная ситуация». Помимо этого, он сообщил, что сегодня в регионе работают около 17 временных инфекционных госпиталей для пациентов с коронавирусом.



В Татарстане в текущем учебном году по сравнению с предыдущим сократилось число детей, которых не допустили до занятий в школах. Как сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, за последние сутки через утренний фильтр не прошли 73 ребенка с температурой и симптомами ОРВИ, а всего с 1 сентября 2022 года — 13 727.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также она сообщила, что в Татарстане с начала года зарегистрировали 5 885 случаев заражения коронавирусом. Авдонина подчеркнула, что за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 18%.



Роспотребнадзор: ученые пересматривают понятие «коллективный иммунитет» в отношении COVID-19

За последние сутки в России выявили 14 516 случаев коронавируса, выздоровели 11 512 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 314 520, а выздоровевших — до 21 656 858. Госпитализированы за сутки 1 546 человек. Умерли за сутки 40 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 396 216 человек.



Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что не имея конкретных фактов, нельзя судить о происхождении COVID-19 и в то же время обвинять в этом кого-либо. Таким образом специалист прокомментировал недавнее заявление директора ФБР США Кристофера Рея о том, что пандемия коронавируса началась якобы по причине утечки вируса из лаборатории в Ухане. По словам Мурашко, эта тема получила активное обсуждение и обрастает новыми деталями. Также эксперт выразил уверенность в том, что в скором времени в данном вопросе все станет ясно.

В Свердловской области для отдельных категорий граждан отменили постановление об обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ученые ИТМО и специалисты из НИИ гриппа им. Смородинцева разработали универсальный тест, который позволяет определить, заразился ли человек COVID-19 либо гриппом. В пресс-службе университета пояснили, что новая методика быстрее и точнее известных тестов. Отмечается, что благодаря новому методу можно определить вирус точностью до 85% в клинических образцах, в то время как экспресс-тесты могут давать ложноположительный результат в 11—48% случаев. Также, по словам специалистов, на сдачу нового теста уходит существенно меньше времени по сравнению с ПЦР-тестированием.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутат Московской городской думы, педагог Евгений Бунимович заявил, что рост спроса на репетиторов в России связан с «окончанием истории COVID-19». В беседе с «Ридусом» он отметил, что пандемия «многое поставила на паузу». Также Бунимович выразил мнение, что спрос на дополнительные занятия мог вырасти по причине растущего внимания к подготовке к сдаче ОГЭ.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявила, что сейчас ученые пересматривают понятие «коллективный иммунитет» в отношении COVID-19. Свою точку зрения эксперт объяснила тем, что каждый новый штамм коронавируса обретает возможность обходить иммунитет человека, переболевшего вирусом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Энтони Блинкен: версия о происхождении коронавируса в лабораторных условиях имеет место

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 675 725 090 раз, 6 875 543 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 582 936). На второй строчке — Индия (44 688 388), на третьей — Франция (39 835 896), на четвертой — Германия (38 202 571), на пятой — Бразилия (37 063 464).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 121 667). За ними следуют Бразилия (699 197), Индия (530 772), Россия (388 201, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (333 038).



За время пандемии сделана 13 332 694 621 инъекция вакцины против коронавируса.

Сенат Конгресса США единогласно принял законопроект, требующий от администрации американского лидера Джо Байдена рассекретить все разведданные о происхождении COVID-19. Об этом в соцсетях написал американский сенатор-республиканец Джош Хоули. В сообщении он также подчеркнул, что люди должны знать всю правду по этому вопросу.

Фото: ru.wikipedia.org

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что версия о создании COVID-19 в лабораторных условиях имеет место, но при этом она не окончательная. Он также отметил, что ряд американских ведомств считают, что источник вируса мог находится где-то на животном рынке в том же Ухане. В заключение политик добавил, что пока нет окончательной позиции по данному вопросу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Британское правительство в начале пандемии COVID-19 рассматривало идею об истреблении всех домашних котов. Необходимость такой меры заключалась в том, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам технологий, инноваций и биологических наук Джеймс Бетелл. Как пишет The Guardian, в 2020 году специалисты начали призывать сограждан не целовать своих домашних питомцев после случая заражения COVID-19 от домашней сиамской кошки.

Антон Гаврилов