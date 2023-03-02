«Да, это так»: Минздрав Татарстана о разнице реального и официального числа болевших COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Минздраве Татарстана допускают, что реальные цифры по переболевшим коронавирусом в республике отличаются от официальных данных. Однако оценить разницу там затрудняются.

— Когда раньше у ковида очень четкие были симптомы — потеря обоняния, потеря вкуса, можно было очень четко дифференцировать, где ковид, а где не ковид, даже по клиническим проявлениям. Сегодня, когда ковид практически сравнялся по своей симптоматике с банальным ОРВИ, в общем-то, определенная когорта людей переживала его дома, и в этом плане, да, это так, но говорить о том, что в два или три раза, к моему большому сожалению, я не смогу, потому что невозможно такую статистику вести чисто физически: кто-то действительно переболевает, не обращаясь к врачу, у кого-то это проходит за два-три дня. К сожалению, сказать вам о каких-то цифрах я не в состоянии, — заявил замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, отвечая на вопрос «Реального времени», может ли настоящее количество переболевших COVID-19 быть в два-три раза больше, чем официально зарегистрировано.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за последние сутки коронавирус выявили у 142 жителей Татарстана. Всего на 2 марта в республике зарегистрировали 198 637 случаев заражения COVID-19.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 2 марта.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина