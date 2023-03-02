В Татарстане свободна десятая часть коек для пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане свободно около 10% коек для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



— В системе здравоохранения Республики Татарстан наблюдается относительно стабильная ситуация, — заявил он, отметив, что каких-либо изменений нет.

По его словам, на сегодняшний день в регионе работают около 17 временных инфекционных госпиталей для пациентов с COVID-19. Среди них есть и те, что рассчитаны на десять коек, и те, в которых подготовлено 360 мест.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Владимир Жаворонков обратил внимание, что при необходимости в Татарстане готовы развернуть в 6 раз больше коек для пациентов с коронавирусом. Это касается как взрослой, так и детской сети.

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Татьяна Демина