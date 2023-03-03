The Guardian: в Великобритании в начале пандемии COVID-19 хотели истребить всех домашних котов

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Британское правительство в начале пандемии COVID-19 рассматривало идею об истреблении всех домашних котов. Необходимость такой меры объяснялась тем, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам технологий, инноваций и биологических наук Джеймс Бетелл.

Идея об истреблении домашних питомцев появилась также по причине не понимания того, как действует вирус, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на газету The Guardian.

— Был момент, когда нам совсем не было понятно, может ли это заболевание передаваться от домашних питомцев. На самом деле, в какой-то момент возникла идея обратиться к общественности с призывом истребить всех котов в Великобритании. Вы можете себе представить, что произошло бы, если бы мы решили так сделать? — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как пишет The Guardian, в 2020 году специалисты начали призывать сограждан не целовать своих домашних питомцев, после случая заражения COVID-19 от домашней сиамской кошки. Профессор сравнительной вирусологии университета Глазго Маргарет Хоузи также советовала владельцев домашних питомцев не забывать соблюдать гигиену.

В конце июня 2022 года ученые университета принца Сонгкла в Таиланде выявили первый случай заражения COVID-19 от кошки. Отмечалось, что инцидент произошел в Бангкоке. У двух членов семьи — сына и отца появились симптомы коронавируса. В связи с этим их госпитализировали, а животное отправили в ветеринарную клинику на обследование. В результате чего, через неделю у врача также появились признаки заражения вирусом.

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Антон Гаврилов