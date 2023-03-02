В ФСБ рассказали об операции по уничтожению украинских диверсантов
Силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов. Об этом сообщили в ФСБ.
— В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов, — отметили в ведомстве.
Напомним, губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики расстреляли гражданский автомобиль. Один человек погиб, а 10-летний ребенок получил ранения.
Позже появилась информация, что боевики проникли в два села. В одном из них они взяли в заложники местных жителей.
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