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В ФСБ рассказали об операции по уничтожению украинских диверсантов

12:47, 02.03.2023
В ФСБ рассказали об операции по уничтожению украинских диверсантов
Фото: flickr.com

Силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов. Об этом сообщили в ФСБ.

— В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов, — отметили в ведомстве.

Фото: Национальный антитеррористический комитет (архив)

Напомним, губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики расстреляли гражданский автомобиль. Один человек погиб, а 10-летний ребенок получил ранения.

Позже появилась информация, что боевики проникли в два села. В одном из них они взяли в заложники местных жителей.

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Айрат Назипов
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