ТАСС: украинские диверсанты захватили заложников в Брянской области
Российские войска ведут бой с украинскими диверсантами на приграничной территории Брянской области. Об этом со ссылкой на силовые структуры пишет ТАСС.
— Группы украинских диверсантов проникли в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками, — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что среди мирных жителей есть погибшие и раненые.
Напомним, губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики расстреляли гражданский автомобиль. Один человек погиб, а 10-летний ребенок получил ранения.
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