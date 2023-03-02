ТАСС: украинские диверсанты захватили заложников в Брянской области

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Российские войска ведут бой с украинскими диверсантами на приграничной территории Брянской области. Об этом со ссылкой на силовые структуры пишет ТАСС.

— Группы украинских диверсантов проникли в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики расстреляли гражданский автомобиль. Один человек погиб, а 10-летний ребенок получил ранения.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов