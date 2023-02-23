На проспекте Ямашева в Казани образовалась километровая пробка из-за ДТП

Фото: очевидцы

На проспекте Ямашева в Казани произошло сразу несколько ДТП, в связи с чем образовался затор, свидетельствуют данные сервиса «Янедкс.Карты».

Пробка чуть более километра образовалась на участке от пересечения с улицей Фатыха Амирхана и до пересечения с улицей Адоратского, возле ТЦ «Савиново». Пользователи отметили аварию в левом и среднем ряду напротив торгового центра.

Очевидцы сообщили «Реальному времени», что столкнулись два легковых автомобиля.

В Казани в среду, 22 февраля, произошло 229 ДТП, в семи из них пострадали люди. В столице Татарстана случились четыре наезда на пешеходов и три столкновения.



В Казани по итогам 2022 года зарегистрированы 1,3 тысячи ДТП. Большинство аварий случилось из-за нарушения правил дорожного движения, рассказал в интервью «Реальному времени» начальник казанской Госавтоинспекции Эльнар Садриев.

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Маргарита Головатенко