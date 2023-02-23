В Казани в среду произошло 229 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в среду, 22 февраля, произошло 229 ДТП, в семи из них пострадали люди, сообщили в ГИБДД по городу.



В столице Татарстана случились четыре наезда на пешеходов и три столкновения.

Сотрудники ГИБДД задержали четырех пьяных водителей и пятерых водителей без прав на управление транспортом. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили трех граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани по итогам 2022 года зарегистрированы 1,3 тысячи ДТП. Большинство аварий случилось из-за нарушения правил дорожного движения, и нарушают как водители, так и пешеходы:

— Если посмотреть на количество смертельных наездов на пешеходов — их в 2022 году было 14, причем 13 — по вине пешеходов, которые сами нарушили правила — переходили дорогу вне пешеходного перехода. На переходе погиб только один человек! — рассказал в интервью «Реальному времени» начальник казанской Госавтоинспекции Эльнар Садриев.

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Маргарита Головатенко