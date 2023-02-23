В Казани в 2022 году большинство смертельных ДТП произошли из-за нарушений правил

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани по итогам 2022 года зарегистрированы 1,3 тысячи ДТП — их количество сократилось по сравнению с годом ранее, уменьшилось также число погибших и раненых, рассказал в интервью «Реальному времени» начальник казанской Госавтоинспекции Эльнар Садриев.



Большинство аварий случилось из-за нарушения правил дорожного движения, и нарушают как водители, так и пешеходы:

— Если посмотреть на количество смертельных наездов на пешеходов — их в 2022 году было 14, причем 13 — по вине пешеходов, которые сами нарушили правила — переходили дорогу вне пешеходного перехода. На переходе погиб только один человек! — рассказал Садриев.

Он привел и данные по остальным погибшим: 7 человек погибли в столкновениях, 8 — при наездах на препятствие и 2 — при наезде на стоявшее транспортное средство — в авариях, где погибали по 2—3 человека.

— Это, я считаю, уже всплеск, таких происшествий годом раньше было меньше. Поэтому надо больше уделять внимания пропаганде — больше разъяснять, как важно соблюдать правила, адекватно оценивать дорожные условия, правильно выбирать скорость движения, — подытожил глава казанской Госавтоинспекции.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первое интервью Эльнара Садриева после вступления в должность начальника казанской Госавтоинспекции публикует «Реальное время». В нашем материале — о новых планах и новых планках, которые предстоит взять сотрудникам столичного отдела ГИБДД, о сложностях работы с пешеходами и о грядущих переменах в организации дорожного движения в нашем городе.

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Маргарита Головатенко