Эльнар Садриев: «Одна из самых серьезных проблем — это нарушение Правил дорожного движения пешеходами»

Новый начальник ОГИБДД Казани намерен всерьез разобраться с личными самокатами

Фото: Динар Фатыхов

Первое интервью Эльнара Садриева после вступления в должность начальника казанской Госавтоинспекции публикует «Реальное время». В нашем материале — о новых планах и новых планках, которые предстоит взять сотрудникам столичного отдела ГИБДД, о сложностях работы с пешеходами и о грядущих переменах в организации дорожного движения в нашем городе.

Считаем смерти — подразумеваем жизнь



— Эльнар Султанович, прошло полгода после вашего прихода на должность начальника Отдела ГИБДД УМВД России по Казани — какие первые впечатления от работы на новом месте, какие задачи определили для себя как первоочередные?

— Главная задача была и остается неизменной — сохранить жизнь и здоровье наших граждан. А если говорить о деятельности по повышению безопасности дорожного движения, то одним из показателей нашей работы, как бы жестко это ни звучало, является количество погибших на дорогах. Федеральным проектом «Безопасность дорожного движения» для каждого региона, каждого района и города установлены показатели, которые не должны быть превышены. Итоговый ориентир у нас, конечно, ноль. Но реалии таковы, что в 2020 году у нас в ДТП погиб 51 человек, в 2021-м — 38, в 2022-м — 31, то есть положительная динамика налицо — это благодаря комплексной работе Госавтоинспекции со всеми заинтересованными ведомствами. Ну и благодаря взаимодействию со СМИ — без пропаганды, без профилактики нарушений Правил дорожного движения решить эту проблему невозможно.

— О чем, по-вашему, говорят «смертельные» итоги 2022 года?

— По итогам 2022 года в Казани зарегистрировано 1 390 ДТП. Количество происшествий, по сравнению с 2021 годом, уменьшилось, снизилось и число погибших, и число раненых, но остался ряд проблем, и одна из самых серьезных — это нарушение Правил дорожного движения пешеходами. Даже если посмотреть на количество смертельных наездов на пешеходов — их в 2022 году было 14, причем 13 — по вине пешеходов, которые сами нарушили правила — переходили дорогу вне пешеходного перехода. На переходе погиб только один человек! А что касается остальных погибших, то 7 человек погибли в столкновениях, 8 — при наездах на препятствие и 2 — при наезде на стоявшее транспортное средство — в авариях, где погибали по 2-3 человека. Это, я считаю, уже всплеск, таких происшествий годом раньше было меньше. Поэтому надо больше уделять внимания пропаганде — больше разъяснять, как важно соблюдать правила, адекватно оценивать дорожные условия, правильно выбирать скорость движения.

Надо больше уделять внимания пропаганде — больше разъяснять, как важно соблюдать правила, адекватно оценивать дорожные условия

— Вроде бы, начиная с автошколы, будущим водителям об этом говорят?

— Да, но обратите внимание: вчера дорожные условия ухудшились — и в Казани количество заявок о ДТП выросло до 239, тогда как в среднем бывает 150—160. Сегодня может быть еще больше.

Как воспитать Васю Пупкина

— От недовольных пешеходов я часто слышу, что «уговаривать бесполезно — надо бить за нарушения рублем».

— Одними наказаниями, рейдами, штрафами порядка не достичь — надо, чтобы каждый участник дорожного движения ответственно подходил к поведению на дорогах. Это касается и пешеходов, и водителей, и детей-велосипедистов. Все должны знать азы безопасности дорожного движения и понимать, что это — правила жизни. Поэтому мы совместно с исполкомом города работаем над развитием дорожной инфраструктуры, мы работаем с детьми, начиная с детских садов, учим малышей правильно переходить дорогу, развиваем ЮИДовское движение — залог того, что участники дорожного движения в будущем будут вести себя адекватно. Но мы и наказания используем — регулярно проводим рейды, составляем административные материалы на нарушителей.

— Извечная проблема: водителя привлечь к ответственности легко — документы всегда при нем, а пешеход может представиться условным Васей Пупкиным, назвать выдуманный адрес и уйти от ответственности. Как она решается?

— Это отдельная тема: по итогам года зафиксировано более 50 тысяч нарушений пешеходами Правил дорожного движения. Это те, на кого были составлены административные материалы. Основная масса — это люди, которые не скрывают ни имени, ни адреса. А если у человека нет документов, инспекторы ГИБДД доставляют его в отдел полиции, устанавливают личность.

Все должны знать азы безопасности дорожного движения и понимать, что это — правила жизни

«У нас некомплекта нет»

— А сотрудников хватает, чтобы такую работу вести? Много лет мы слышали о дефиците кадров в ГИБДД.

— В любой организации личный состав — один из главных вопросов. И у нас на протяжении нескольких лет этому вопросу уделяется особое внимание. О количестве наружных нарядов я говорить не могу — это секретные данные, но могу сказать, что на сегодня некомплекта у нас нет.

— Как удалось «закрыть амбразуру»?

— Работа по подбору новых кадров ведется ежедневно — идет постоянный набор, этим занимается целое отделение. И не только набором — мотивацией, решением служебных и бытовых проблем кандидатов. Это достаточно серьезная, комплексная работа. Ну, и, если внезапно возникают какие-то вопросы, например, при переезде сотрудника в другой город — переводим людей из других подразделений.

«В этом году займемся личными самокатами»

— Ситуацию с самокатами резко раскритиковал недавно в очередной раз раис Татарстана Рустам Минниханов. А сезон самокатов близится — какие сюрпризы ждут любителей этого транспорта и его ненавистников?

— Вы уже знаете, что с 1 марта вступают в силу изменения в Правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты, и это отдельный разговор. На площадке управления ГИБДД сейчас проходят совещания с участием представителей исполкома Казани и агрегаторов. С начала 2023 года этот вопрос уже дважды обсуждался в рамках рабочей группы — с участием агрегаторов, которые предполагают размещать прокатные самокаты в Казани, так что вопрос, я считаю, в целом находится под контролем, несмотря на постоянное расширение сервисов по прокату самокатов.

В любой организации личный состав — один из главных вопросов. И у нас на протяжении нескольких лет этому вопросу уделяется особое внимание

— А как быть с личными самокатами и другими СИМами наших граждан, которые в совещаниях не участвуют, а по дорогам и тротуарам ездят?

— Они, я считаю, должны находиться в зоне особого внимания. Ведь если с прокатными средствами мобильности в какой-то мере вопрос решен, например, ограничена максимальная скорость в городе, определены разрешенные для их движения зоны. А если взять личные самокаты — тут еще предстоит работать, и в этом году мы ими займемся.

Кто ответил за снег

— Этой зимой казанцы — и водители, и пешеходы — крайне недовольны качеством уборки улиц. Под толстым слоем неубранного снега оказались автобусные полосы, дороги сузились где на полполосы, а где и на целую полосу. И видимость на перекрестках плохая — снег-то не вывозится.

— Да, верно. В первую очередь ответственность за это несет исполнительный комитет города, но и мы, в свою очередь, как контролирующий орган принимаем меры, чтобы обеспечить должное обслуживание улично-дорожной сети. В этом году мы, несмотря на действие мораториев на контрольно-надзорные мероприятия, добились с исполкомом взаимопонимания и взаимодействия. В прошлом году я перед началом сезона пригласил представителей исполкома, подрядных организаций — мы за круглым столом обсудили проблемы прошлой зимы и перспективы этого сезона. Нашей целью было не допустить повторения проблем и не наказывать подрядчиков рублем в нынешних непростых экономических реалиях. Сейчас в стране непростая ситуация, и я считаю, что все силы надо консолидировать и направить не на то, чтобы собрать штрафы, а на то, чтобы была достигнута цель — нормальное содержание дорог и тротуаров.



Серьезных жалоб и скандалов не было. Всего по статье 12.34 составлено было семь материалов. Там достаточно серьезные штрафы предусмотрены.

— Вы считаете, получилось?

— Есть проблемы, но подрядные организации были предупреждены, как мы будем действовать в крайних ситуациях. И уже есть возбужденные административные дела в отношении и райадминистраций, и Казгорисполкома.

— А какие участки в этом году стали наиболее проблемными?

— Мы в первую очередь изучали ситуацию на дорогах, где организовано движение общественного транспорта — где автобусная полоса заснежена. Проблемы были в Приволжском районе — например, на улицах Мавлютова, Парина, где заснежено было по полтора метра с каждой стороны, в Советском районе — в частности, в Нагорном, и во всех поселках, в направлении Салават Купере были проблемы после снегопадов. Но серьезных жалоб и скандалов не было. Всего по статье 12.34 составлено было семь материалов. Там достаточно серьезные штрафы предусмотрены.

«Я призываю сообщать об опасных водителях»

— У нас не принято активно сообщать в ГИБДД о нарушителях Правил дорожного движения по собственной инициативе, однако такой сигнал может спасти чью-то жизнь. Много ли вам сигналят о неадекватных водителях, и как часто принимаются незамедлительные меры, чтобы их остановить?

— У нас есть телеграм-бот @Kazan_bezopasnoBot, который принимает сообщения о неадекватных водителях. Их было в 2022 году 142, и впоследствии семь водителей были остановлены сотрудниками ГИБДД. Поступают к нам в работу и сообщения по телефону «112». Благодаря современным технологиям — связи, большому количеству камер, возможности передать сотрудникам ГИБДД ориентировку, фото автомобиля и водителя в цвете на служебный планшет реагировать на них становится все проще. И я призываю всех участников дорожного движения сообщать нам об опасных водителях — это позволит не допустить многие трагедии, да и в целом навести порядок на дорогах.



Если водитель в состоянии опьянения совершает наезд на пешехода, как было на Ломжинской, то в отношении него будут приняты соответствующие меры, возбуждено уголовное дело, но цель же не это — цель состоит в том, чтобы такого не допустить

— А эффект от поступающих сейчас сообщений есть?

— Если посмотреть статистику, мы увидим четкую тенденцию к снижению количества ДТП с участием неадекватных водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это результат большой работы, которая ведется Министерством внутренних дел Татарстана. В 2021 году было зарегистрировано 53 таких ДТП, в них погибло 8 человек и пострадало 74, а в 2022-м — 44 ДТП с тремя погибшими и 59 пострадавшими. Но тут есть над чем и дальше работать, ведь каждое такое происшествие имеет большой резонанс — если водитель в состоянии опьянения совершает наезд на пешехода, как было на Ломжинской, то в отношении него будут приняты соответствующие меры, возбуждено уголовное дело, но цель же не это — цель состоит в том, чтобы такого не допустить. И вот здесь — большое поле для пропаганды! А достучаться до каждого водителя, до их родных должны помогать СМИ.

Стоит ли тратиться на эксперимент

— Один из наших читателей предлагает ввести реверсивное движение на въездах в город в пиковое время, чтобы разгрузить дороги и избавиться от пробок. Имеет это смысл?

— Реверсивное движение очень выгодно в плане организации дорожного движения на тех участках дорог, где имеется минимальное количество перекрестков, съездов и выездов. К примеру, на мостах, где можно поставить на въезде и выезде светофоры и сразу же организовать такое движение. А в Казани, я считаю, что с учетом нашей радиально-кольцевой системы организации движения, нам выгоднее все же расширять узкие участки дорог и строить новые дороги, чтобы снизить нагрузку на улично-дорожную сеть. Что и делает исполнительный комитет.

— Но чем плохо было бы дополнить эти работы участками с реверсивным движением?

— Оно имеет свои плюсы и минусы. И один из самых потенциально опасных рисков на участках с реверсивным движением — это риск выезда на полосу встречного движения, от которого никто не застрахован. Это может произойти неумышленно, по ошибке, а тяжесть последствий будет огромной. С учетом анализа аварийности в целом по России встречные столкновения имеют наиболее тяжкие последствия.

Один из самых потенциально опасных рисков на участках с реверсивным движением — это риск выезда на полосу встречного движения, от которого никто не застрахован. Это может произойти неумышленно, по ошибке, а тяжесть последствий будет огромной

— Это довод веский, но не единственный?

— Нет — чтобы ввести на каком-то участке дороги реверсивное движение, потребуется провести очень большой комплекс мероприятий по переустройству перекрестков. И если на дороге с реверсивным движением случится даже мелкое ДТП, оно неминуемо приведет к коллапсу. Если реверсивное движение будет организовано у нас где-то в виде эксперимента, а эксперимент будет признан неудачным, то крупные затраты на эту работу окажутся просто бессмысленными. А использовать средства все-таки лучше с гарантией, что от этого будет эффект.

«Больше дорог — меньше проблем»

— Какие работы по улучшению организации движения проводятся в Казани сейчас и будут проведены в ближайшее время?

— Сейчас ведутся работы по расширению Горьковского шоссе, обустройству разворотных петель, которые помогут разгрузить дорогу и увеличить ее пропускную способность. Строится Вознесенский тракт — мы считаем, что он поможет разгрузить Мамадышский тракт. В направлении Кадышево в 2023 году проведут текущий ремонт, и это улучшит дорожную ситуацию. А вообще надо строить новые дороги на выездных направлениях — чем их будет больше, тем меньше будет проблем.

Строится Вознесенский тракт — мы считаем, что он поможет разгрузить Мамадышский тракт— А кроме строительства новых дорог есть какие-то планы?



— Планируется решить два больных вопроса на Горьковском шоссе: скоро будет ликвидировано кольцо, которое не работает из-за слишком большой загрузки — будет открыто прямое движение. Кроме того, одобрен проект, имеющий целью ликвидировать заторы на железнодорожном переезде, где при повороте одного автомобиля налево встает весь поток. Там планируется построить разворотную петлю, и такие же петли запланированы в Залесном на повороте в Осиново, чтобы исключить поворот налево. В результате пропускная способность дороги вырастет.