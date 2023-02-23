«Автостат»: в России насчитывается более 53 миллионов транспортных средств

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

На 1 января в России зарегистрировали 53,86 миллиона единиц автомобильной техники. Об этом сообщает «Автостат».

По информации агентства, 45,39 миллиона (81%) от общего количества составляют легковые машины. На втором месте по объему находится сегмент легких коммерческих автомобилей — 4,22 миллиона экземпляров (почти 8%). На третьем месте грузовики — 7% (3,72 миллиона).

— Далее в соответствии с объемами следуют мотоциклы и мототехника (2,13 млн штук; около 4%). А самым малочисленным сегментом оказываются автобусы (0,41 млн штук), доля которых составляет около 1%, — отмечают в агентстве.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Накануне сообщалось, что в России восстанавливается рынок грузовиков. Больший прирост демонстрируют китайские марки — на российском авторынке их доля уже составляет 56%.

Данный показатель превышает показатели ушедших из России иностранных брендов. Исходя из аналитических данных «Автостата» также стало известно, что с 30 января по 19 февраля рынок грузовиков прирастал в течение последних трех недель и достиг количества в 6,9 тысячи машин.

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Антон Гаврилов