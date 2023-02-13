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Кабмин постановил создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем

19:33, 13.02.2023
Кабмин постановил создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем
Фото: goverment.ru

Правительство России постановило создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем, сообщает RT со ссылкой на документ.

— Образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем, — гласит текст постановления.

Президент России Владимир Путин 9 февраля объявил о планах создать в стране национальный проект по беспилотникам. Он поручил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей.

Напомним, «Ростех» планирует производить беспилотники из отечественных комплектующих через год. На предприятии отметили, что для такого перехода в корпорации есть все необходимые ресурсы.

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Маргарита Головатенко
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