«Ростех» планирует производить беспилотники из отечественных комплектующих через год

Производство российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) полностью перейдет на отечественные комплектующие не позднее чем через год. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

— На сегодняшний день мы делаем полную сборку в том числе из своих комплектующих, но что-то замещаем, что-то поставляем извне, из дружественных стран. В перспективе — я думаю, максимум год — мы справимся и будем все делать у себя, в стране, для того, чтобы создавать такие аппараты, — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Артяков отметил, что для такого перехода есть все необходимые ресурсы.

Фото: rostec.ru

В конце октября сообщалось, что в Татарстане начнут производить аналог тяжелых беспилотников «Альтаир». Речь идет о БПЛА «Барс-15». Также в республике хотят серийно выпускать модели «Летяга» и «Кузнечик».

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Айрат Назипов