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«Ростех» планирует производить беспилотники из отечественных комплектующих через год

14:14, 05.02.2023
«Ростех» планирует производить беспилотники из отечественных комплектующих через год
Фото: commons.wikimedia.org

Производство российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) полностью перейдет на отечественные комплектующие не позднее чем через год. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

— На сегодняшний день мы делаем полную сборку в том числе из своих комплектующих, но что-то замещаем, что-то поставляем извне, из дружественных стран. В перспективе — я думаю, максимум год — мы справимся и будем все делать у себя, в стране, для того, чтобы создавать такие аппараты, — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Артяков отметил, что для такого перехода есть все необходимые ресурсы.

Фото: rostec.ru

В конце октября сообщалось, что в Татарстане начнут производить аналог тяжелых беспилотников «Альтаир». Речь идет о БПЛА «Барс-15». Также в республике хотят серийно выпускать модели «Летяга» и «Кузнечик».

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Айрат Назипов
Промышленность

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