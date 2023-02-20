В Госдуме хотят запретить заграничную удаленку для некоторых IT-специалистов

В Госдуме предложили запретить выехавшим за границу IT-специалистам, удаленно обслуживать государственные информационные системы (ГИС) и системы объектов критической информационной инфраструктуры. Проект постановления опубликован в законодательной базе нижней палаты парламента Федерального собрания.

— Проработать вопрос о запрете удаленной работы для граждан — ИТ-специалистов, выехавших за пределы РФ после начала специальной военной операции, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных, — сказано в документе.

Фото: pixabay.com

В декабре прошлого года Минцифры России выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IТ-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. В ведомстве заявили, что решение по формату работы своих сотрудников должны принимать сами IТ-компании.

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Айрат Назипов