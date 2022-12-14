Минцифры против запрета на удаленку из-за границы
Минцифры РФ выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IТ-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, сказано в сообщении министерства, опубликованном в telegram-канале.
— Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности, — пояснили в ведомстве.
Там также отметили, что нужно использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов, потому что «победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей».
Минцифры заявили, что решение по формату работы своих сотрудников должны принимать сами IТ-компании. Однако подчеркнуто, что организациям рекомендуется внимательно подходить к анализу рисков удаленной работы сотрудников, которые администрируют критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности.
— При этом Минцифры считает невозможным такую удаленную работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем и предлагает включать соответствующие требования в государственные контракты, — заключили в ведомстве.
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас, по сообщениям СМИ, заявил, что законопроект, согласно которому будут введены ограничения на удаленную работу для уехавших из страны россиян, находится в разработке и уже скоро будет внесен в Госдуму.
Министр финансов склонен не менять статус резидентства для россиян, переехавших за границу, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях. Статус налогов составит также 13%. В октябре Силуанов называл эту идею «вопросом справедливого налогообложения».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым