Минцифры против запрета на удаленку из-за границы

Минцифры РФ выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IТ-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, сказано в сообщении министерства, опубликованном в telegram-канале.



— Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности, — пояснили в ведомстве.

Там также отметили, что нужно использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов, потому что «победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей».

Минцифры заявили, что решение по формату работы своих сотрудников должны принимать сами IТ-компании. Однако подчеркнуто, что организациям рекомендуется внимательно подходить к анализу рисков удаленной работы сотрудников, которые администрируют критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности.

— При этом Минцифры считает невозможным такую удаленную работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем и предлагает включать соответствующие требования в государственные контракты, — заключили в ведомстве.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас, по сообщениям СМИ, заявил, что законопроект, согласно которому будут введены ограничения на удаленную работу для уехавших из страны россиян, находится в разработке и уже скоро будет внесен в Госдуму.

Министр финансов склонен не менять статус резидентства для россиян, переехавших за границу, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях. Статус налогов составит также 13%. В октябре Силуанов называл эту идею «вопросом справедливого налогообложения».



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Илина Хакимова