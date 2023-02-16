В Татарстане ожидается снег и до -8 градусов
В четверг, 16 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Гидрометцентр республики также прогнозирует небольшой снег и слабый до умеренного северо-восточный, восточный ветер.
Днем в Татарстане ожидается от -3 до -8 градусов. В Казани ожидается от -4 до -8 °С.
По предваритальному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью в пятницу, 17 февраля, похолодает до 9—14 градусов мороза. В субботу, 18 февраля, температуры при прояснениях опустятся до -15..-20 °С.
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