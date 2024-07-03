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Сегодня в Татарстане потеплеет до +35 градусов

07:30, 03.07.2024
Сегодня в Татарстане потеплеет до +35 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +32 до +34 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер юго-западный 4—9 м/с. По Татарстану также не ожидается существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем составит от +30 до +35 градусов.

Напомним, что в республике действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Оно продлится со 2 по 8 июля.

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