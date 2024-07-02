Правительство России поддержало законопроект о защите служебной информации органов госохраны

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Законопроект, направленный на усиление защиты служебной информации органов госохраны, получил поддержку правительства России. Текст проекта отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.



Так, в новой редакции предлагается изложить статью закона о защите сведений об органах госохраны. Устанавливается особый порядок доступа к информации о деятельности органов госохраны, а также о военнослужащих, госслужащих и работниках органов госохраны и уволенных лицах.



Сведения могут передаваться органами госохраны другим госорганам, организациям и гражданам только в случаях, предусмотренных федеральными законами. В остальных случаях такие сведения могут передаваться только на основании решения руководителя ФСО или уполномоченного им лица.

ФСО наделяется полномочиями устанавливать порядок доступа физлиц к таким сведениям. При этом в таком доступе может быть отказано, в том числе по соображениям собственной безопасности органов госохраны. В законе также конкретизируется положение о запрете раскрывать информацию об органах госохраны в интернете и СМИ. Уточняется, что запрет касается всех военнослужащих и гражданского персонала ФСО.

Также вводится институт профессиональной тайны ФСО, к которой относится информация, не содержащая сведений, составляющих гостайну, но разглашение которой может создать угрозу безопасности объектов госохраны или собственной безопасности органов госохраны. Лица с доступом к такой информации обязаны соблюдать конфиденциальность данных и требования к их защите. Перечень такой информации и требования к ее защите определит директор ФСО.