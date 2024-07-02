Казань и Набережные Челны стали лидерами по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Фото: Максим Кокунин

Казань и Набережные Челны стали лидерами по реализации национального проекта «Производительность труда». В каждом из городов порядка 70 предприятий являются участниками программы.

— Сейчас 52% участников нацпроекта в этих городах — предприятия промышленности и торговли. Также в лидерах числятся предприятия сельхоза и продовольствия (20%) и строительства (16%), — рассказал руководитель регионального Центра компетенций в сфере производительности труда Татарстана Шамиль Байрамов.

По его словам, за первое полугодие 2024 года почти все участники практически выполнили плановые показатели, а работы планируют завершить к ноябрю.

Всего в нацпроекте задействованы 262 предприятия из 32 районов Татарстана. По нему работают более 66 тысяч человек.

В дополнение к этому, первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов, напомнил о сильном дефиците кадров. Он заявил, что благодаря оптимизации выработка на предприятиях возрастает вплоть до 80%. Кроме этого программу продлят до 2030 года.

— Данный проект дает маржинальность и реальную пользу для сектора экономики, — заключил Карпов.