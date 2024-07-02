Россияне стали больше тратить на платные дороги и аренду авто

Фото: Максим Платонов

Жители России увеличили свои траты на проезд по платным дорогам. Согласно анализу транзакций, за первые шесть месяцев 2024 года объем расходов вырос на 3%, а количество платежей — на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Газета.ru.

При этом средний чек снизился на 5% и составил 441 рубль благодаря использованию транспондеров, где средства списываются по тарифу или по действующему абонементу. Большая часть расходов приходится на Москву, Краснодарский и Хабаровский край. Статистика банка показывает, что больше всех платежей совершили мужчины — их доля составила 66%.

Также с начала года выросло количество платежей на аренду автомобиля (+20%), а объем трат увеличился на 3%. Средний чек аренды на одни сутки повысился на 40% — до 4 647 рублей. Эксперты банка отметили, что такой вид туризма дешевле классического: он дает возможность посетить отдаленные достопримечательности, легко менять маршруты и передвигаться с комфортом.

Одновременно у россиян становятся популярными путешествия на трейлере. Расходы на аренду дома на колесах увеличились на 4%, а средний чек вырос на 6% и составляет 6 025 рублей за сутки. Основное преимущество трейлера перед обычным авто — избавление от необходимости искать гостиницы. Зачастую такой транспорт арендуют мужчины в возрасте до 44 лет в среднем на семь дней.

Стоит напомнить, что например в майские праздничные дни автомобилисты активно использовали платную скоростную магистраль М-12. Дорога была открыта в декабре 2023 года и уже привлекла более 8,8 млн пользователей.

Разиль Самигуллин