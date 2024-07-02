В России вырос спрос на специалистов по видео-конференц-связи

Фото: Максим Платонов

Аналитики рынка труда отмечают, что российские компании стали на 55% чаще искать специалистов, которые умеют работать с системами видео-конференц-связи (ВКС).

Наибольший рост спроса наблюдается в сфере технической поддержки: количество вакансий для таких специалистов выросло на 50%. При этом спрос на техников с навыками работы с ВКС-системами увеличился на 57%. Это обусловлено потребностью крупных предприятий переходить на автономные системы, строить собственные сети коммуникаций и подключать к ним десятки тысяч абонентов.

Наиболее востребованы специалисты по ВКС в Москве (рост новых рабочих мест на 67%), Санкт-Петербурге (+37%), Свердловской области (+29%), Московской области (+20%), а также в Новосибирске (+20%) и Татарстане (+17%). На эти регионы приходится две трети новых вакансий, связанных с ВКС, сообщили «Реальному времени» аналитики HeadHunter.

II кв. 2024, руб II кв. 2023, руб Динамика за год, руб Нижегородская область 50 300 35 000 15 300 Татарстан 50 000 42 300 7 700 Башкортостан 50 000 35 300 15 300 Оренбургская область 49 100 31 800 17 300 Кировская область 47 500 41 300 6 200 Пензенская область 45 000 32 500 12 500

В регионах ПФО зафиксирован рост спроса на специалистов технической поддержки на 25%. Зарплата данных специалистов в среднем составляет 47 тыс. рублей, что на 10 тыс. больше, чем в прошлом году. Сильнее всего зарплаты выросли у специалистов из Оренбургской области (+17 тыс.) и Нижегородской области (+15,3 тыс.).

Работодатели стали чаще упоминать TrueConf в своих вакансиях как требование к кандидатам. По данным компании, только в России на автономных ВКС-системах ежемесячно проводится более 10 миллионов групповых видеоконференций. Это количество постоянно растет, как и потребность в квалифицированных специалистах.

Кроме того, на рынке труда выросла доля упоминаний других компаний, занимающихся аудиовизуальными электронными устройствами. Например, доля вакансий с упоминанием сервиса Extron увеличилась на 81%, AMX — на 17%, Crestron — на 3%, Kramer — на 5%. Это связано с растущим трендом на автоматизацию проведения ВКС в компаниях с большим количеством переговорных помещений.