В России вырос спрос на специалистов по видео-конференц-связи
Аналитики рынка труда отмечают, что российские компании стали на 55% чаще искать специалистов, которые умеют работать с системами видео-конференц-связи (ВКС).
Наибольший рост спроса наблюдается в сфере технической поддержки: количество вакансий для таких специалистов выросло на 50%. При этом спрос на техников с навыками работы с ВКС-системами увеличился на 57%. Это обусловлено потребностью крупных предприятий переходить на автономные системы, строить собственные сети коммуникаций и подключать к ним десятки тысяч абонентов.
Наиболее востребованы специалисты по ВКС в Москве (рост новых рабочих мест на 67%), Санкт-Петербурге (+37%), Свердловской области (+29%), Московской области (+20%), а также в Новосибирске (+20%) и Татарстане (+17%). На эти регионы приходится две трети новых вакансий, связанных с ВКС, сообщили «Реальному времени» аналитики HeadHunter.
|II кв. 2024, руб
II кв. 2023, руб
|Динамика за год, руб
|Нижегородская область
|50 300
|35 000
|15 300
|Татарстан
|50 000
|42 300
|7 700
|Башкортостан
|50 000
|35 300
|15 300
|Оренбургская область
|49 100
|31 800
|17 300
|Кировская область
|47 500
|41 300
|6 200
|Пензенская область
|45 000
|32 500
|12 500
В регионах ПФО зафиксирован рост спроса на специалистов технической поддержки на 25%. Зарплата данных специалистов в среднем составляет 47 тыс. рублей, что на 10 тыс. больше, чем в прошлом году. Сильнее всего зарплаты выросли у специалистов из Оренбургской области (+17 тыс.) и Нижегородской области (+15,3 тыс.).
Работодатели стали чаще упоминать TrueConf в своих вакансиях как требование к кандидатам. По данным компании, только в России на автономных ВКС-системах ежемесячно проводится более 10 миллионов групповых видеоконференций. Это количество постоянно растет, как и потребность в квалифицированных специалистах.
Кроме того, на рынке труда выросла доля упоминаний других компаний, занимающихся аудиовизуальными электронными устройствами. Например, доля вакансий с упоминанием сервиса Extron увеличилась на 81%, AMX — на 17%, Crestron — на 3%, Kramer — на 5%. Это связано с растущим трендом на автоматизацию проведения ВКС в компаниях с большим количеством переговорных помещений.
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