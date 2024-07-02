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Технологии

В России вырос спрос на специалистов по видео-конференц-связи

12:48, 02.07.2024
В России вырос спрос на специалистов по видео-конференц-связи
Фото: Максим Платонов

Аналитики рынка труда отмечают, что российские компании стали на 55% чаще искать специалистов, которые умеют работать с системами видео-конференц-связи (ВКС).

Наибольший рост спроса наблюдается в сфере технической поддержки: количество вакансий для таких специалистов выросло на 50%. При этом спрос на техников с навыками работы с ВКС-системами увеличился на 57%. Это обусловлено потребностью крупных предприятий переходить на автономные системы, строить собственные сети коммуникаций и подключать к ним десятки тысяч абонентов.

Наиболее востребованы специалисты по ВКС в Москве (рост новых рабочих мест на 67%), Санкт-Петербурге (+37%), Свердловской области (+29%), Московской области (+20%), а также в Новосибирске (+20%) и Татарстане (+17%). На эти регионы приходится две трети новых вакансий, связанных с ВКС, сообщили «Реальному времени» аналитики HeadHunter.

II кв. 2024, руб

II кв. 2023, руб

Динамика за год, руб
Нижегородская область50 30035 00015 300
Татарстан50 00042 3007 700
Башкортостан50 00035 30015 300
Оренбургская область49 10031 80017 300
Кировская область47 50041 3006 200
Пензенская область45 00032 50012 500

В регионах ПФО зафиксирован рост спроса на специалистов технической поддержки на 25%. Зарплата данных специалистов в среднем составляет 47 тыс. рублей, что на 10 тыс. больше, чем в прошлом году. Сильнее всего зарплаты выросли у специалистов из Оренбургской области (+17 тыс.) и Нижегородской области (+15,3 тыс.).

Работодатели стали чаще упоминать TrueConf в своих вакансиях как требование к кандидатам. По данным компании, только в России на автономных ВКС-системах ежемесячно проводится более 10 миллионов групповых видеоконференций. Это количество постоянно растет, как и потребность в квалифицированных специалистах.

Кроме того, на рынке труда выросла доля упоминаний других компаний, занимающихся аудиовизуальными электронными устройствами. Например, доля вакансий с упоминанием сервиса Extron увеличилась на 81%, AMX — на 17%, Crestron — на 3%, Kramer — на 5%. Это связано с растущим трендом на автоматизацию проведения ВКС в компаниях с большим количеством переговорных помещений.

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ТехнологииОбщество Татарстан

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