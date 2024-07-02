Жительницы Казани попали в рейтинг самых щедрых девушек при покупке подарка мужчине

Фото: Динар Фатыхов

Наиболее популярными украшениями, которые жительницы Казани покупали мужчинам, стали цепи. Также в топе мужских изделий оказались кольца и браслеты.

Средний чек на покупку цепей составил 12 169 рублей. По этому показателю жительницы Казани заняли седьмое место в рейтинге самых щедрых девушек. Возглавили рейтинг москвички. На втором месте расположились жительницы Тюмени. Немного меньше тратили на покупку украшений мужчинам екатеринбурженки и петербурженки. Замыкают пятерку жительницы Новосибирска.

В 2024 году жительницы Казани купили на 5% больше мужских украшений, чем за аналогичный период в 2023 году. Наибольший рост интереса произошел в Иркутске, здесь спрос вырос в два раза. Также чаще стали покупать украшения жительницы Краснодара (+91% год к году), Челябинска (+88%), Уфы (+59%) и Воронежа (+57%). Об этом «Реальному времени» сообщила аналитическая служба Sokolov.

Самым дорогим мужским изделием, купленным девушкой в Казани, оказался браслет из золота. Украшение было приобретено за 90 тыс. рублей.

Традиционно самым популярным металлом для мужских украшений остается серебро (93% от всех украшений). Но в 2024 году девушки из Казани стали чаще покупать мужские украшения из золота, рост составил 59%, при этом наибольшее увеличение показали изделия из комбинированного золота.

Подавляющее большинство девушек (71%) чаще всего покупают украшения без вставок, остальные же отдают предпочтения фианитам, а среди драгоценных изделий — бриллиантам.

Напомним, рынок ювелирной розницы в Казани вырос в первом квартале 2024 года на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впервые его объем достиг 1,2 млрд рублей.