В Госдуме в октябре рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ

Фото: Дарья Пинегина

Первый заместитель председателя Комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова сообщила, что в октябре планируется рассмотреть законопроект об отмене Единого государственного экзамена, сообщает РИА «Новости».

Законопроект, внесенный в нижнюю палату депутатами от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», предлагает заменить ЕГЭ на государственные экзамены для выпускников 9-х и 11-х классов. Авторы законопроекта считают, что проведение ЕГЭ приводит к увеличению количества суицидов среди подростков, а также требует значительных расходов от государства. Кроме того, родители вынуждены тратить деньги на репетиторов, а коррупционная составляющая сместилась из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад.

По мнению Яны Лантратовой, формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников, а обучение в школе превратилось в натаскивание на решение экзаменационных заданий. При этом руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в декабре заявил, что экзамен стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний со стороны экспертов.

Если закон об отмене ЕГЭ примут, он может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до этого, будут действительны четыре года после сдачи и могут приниматься вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета.

В конце июня педагоги также выступили с предложением отмены ЕГЭ. Согласно опросу, 58,1% педагогов считают, что экзамен надо отменить. Соответственно, 41,9% выступают за продолжение проведения единого экзамена в нынешнем виде.

Разиль Самигуллин