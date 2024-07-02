В Казанском университете отремонтируют «Сковородку»

Фото: Максим Платонов

Новые покрытия и ступени

В Казани планируют отремонтировать излюбленное место встречи студентов — «Сковородку» — круглую площадку, окруженную скамейками перед главным зданием КФУ. Это территория часть сквера между университетскими корпусами и его тоже планируют обновить. Проект прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение, сообщается на сайте Комитета Татарстана по охране ОКН.

Проектом предусмотрены архитектурно-художественные и конструктивные изменения всей зоны со «Сковородкой». Так, в ходе работ планируется заменить существующее покрытие тротуара и отремонтировать гранитные ступени и плиты. На лестницах проведут работы по очистке и выравниванию поверхности. Площадь участка — свыше 4 тысяч кв.м. Большую часть территории — 379 кв.м — выложат гранитными плитами, еще часть — 33,6 м2 — брусчаткой.

При этом, проект не предусматривает капитального ремонта. Все земляные работы будут проводится на глубине не более 0,3 метра. Проект позволит улучшить техническое состояние площадки, а также повысить уровень безопасной эксплуатации для маломобильных групп населения.



В Казани планируют отремонтировать излюбленное место встречи студентов — «Сковородку» — круглую площадку, окруженную скамейками перед главным зданием КФУ. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ремонт вблизи двух ОКН

Поскольку ремонтные работы будут идти вблизи двух объектов культурного наследия, специалисты проверили, какое воздействие стройка окажет на эти памятники. Выяснилось, что при соблюдении рекомендаций оба объекта не пострадают.

Речь идет о двух ОКН: «Памятник В.И.Ленину» и «Здание клиники университета» архитектора Михаила Коринфского.



Памятник Ленину возвели к 150-тилетию университета в 1954 году. Авторами выступили скульптор Владимир Цигаль и Виктор Калинин. Скульптура сделана из бронзы и гранита, она воплощает образ вождя мирового пролетариата в начале его революционного пути. Политик стоит в свободной позе, в правой руке у него книга. Молодой Владимир Ульянов учился в Казанском университете с 13 августа по 5 декабря 1887 года, затем был отчислен за участие в студенческой стачке.

Молодой Владимир Ульянов учился в Казанском университете с 13 августа по 5 декабря 1887 года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Памятник является композиционно-художественным центром небольшой площади против

главного здания университета. Высота скульптуры достигает 3,3 м, постамента — 4,7 м.

Здание клиники университета в 1840 году построил архитектор Михаил Корифинский. Объект имеет Г-образную форму и представляет собой трехэтажное кирпичное здание.

Здание не является неотъемлемым элементом классического архитектурного университетского ансамбля, сложившегося в середине XIX в. В настоящее время объект принадлежит КФУ.

Елизавета Пуншева