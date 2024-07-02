В России продолжается борьба с лесными пожарами: за сутки потушено 57 очагов возгорания

Фото: Артем Гафаров

За прошедшие сутки на территории России было ликвидировано 57 природных пожаров на площади 652 гектара. Об этом сообщила пресс-служба федеральной авиалесоохраны.

Однако работы по тушению продолжаются в 12 регионах, где зафиксировано более 300 лесных пожаров. В борьбе со стихией задействовано 5 766 человек, 607 единиц техники и 54 воздушных судна. Мониторинг ситуации осуществляется с помощью 103 воздушных судов.

Инфографика ФБУ «Авиалесоохраны». взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

В связи с пожарной обстановкой режим ЧС уже был введен в восьми регионах России. Накануне он был объявлен в Якутии и Туве. Особый противопожарный режим действует в 52 субъектах страны. Так, в Татарстане он начал действовать сегодня и продлится до 8 июля.