Правительство поддержало идею сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета

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Инициатива была внесена в июне главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. В первом чтении в Думе планируют рассмотреть законопроект уже 4 июля, передают «Ведомости».

Согласно законопроекту, руководители и другие должностные лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, обязаны направлять в военкоматы необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных сотрудниках в течение пяти дней со дня их изменения. Для передачи таких сведений они могут использовать портал госуслуг.

Предложенные депутатом поправки уточняют эту норму, позволяя направлять такие сведения в военкоматы в том числе через реестр воинского учета. По словам политолога Павла Склянчука, задача законодателей — исключить ошибки при призыве.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. Принятые поправки предполагают цифровизацию системы воинского учета и вносят изменения в нормы вручения повесток. Теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Юридическая сила у повесток будет одинаковой.

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