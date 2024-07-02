В России создадут единый образец удостоверения многодетной семьи

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении формы единого образца удостоверения многодетной семьи. Этот документ позволит семьям получать региональные и федеральные льготы по всей стране.

Удостоверение будет использоваться для подтверждения статуса многодетной семьи при получении различных мер поддержки. В их числе — региональные льготы в своем субъекте и федеральные, например, при посещении культурных или досуговых учреждений. При этом порядок выдачи удостоверений будет определен на уровне регионов.

Документ будет оформляться как в бумажном, так и в электронном виде. Действующие удостоверения также будут переоформлены, в том числе в беззаявительном порядке.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о введении новых льготных тарифов для многодетных семей во время отпусков и летнего отдыха.

Льготы предполагают нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для пассажирских перевозок через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

В своем послании он подчеркнул, в России не предусмотрены специальные предложения для путешествий многодетных семей. Вскоре после этого Мишустин поручил продлить действие льгот на воздушные перевозки внутри страны.