Уровень безработицы в Казани снизился по итогам первого полугодия

Фото: Максим Платонов

Уровень безработицы в Казани по итогам первого полугодия снизился с 0,35% до 0,21%, передает пресс-служба мэрии города. Количество официально зарегистрированных незанятых граждан сократилось с 2 156 до 1 378 человек.

С начала года сотрудники ЦЗН помогли трудоустроиться 1,4 тыс. казанцев. Соискатели при выборе работодателя ориентируются на гибкий график и возможность получать профобучение, повышать квалификацию и работать удаленно. В городской базе центра занятости сейчас насчитывается более 13 тыс. вакансий.

Наиболее востребованы специальности администратора, менеджера по персоналу, менеджера по продажам, бухгалтера, водителя, диспетчера, инженера, экономиста, юриста, а также рабочие места без опыта работы и подходящие для студентов.

Ранее заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров сообщал, что политика, проводимая центром занятости населения, позволит поддерживать безработицу на уровне 0,35% в среднесрочной перспективе.

Отметим, наименьшая доля бедного населения отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге (3,6% и 4,4% соответственно). Затем следуют Москва (4,5%) и Татарстан (4,6%). Замыкает пятерку лидеров Чукотский автономный округ, где показатель составляет 5,2%.

