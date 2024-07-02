В России цены на зерно и муку с начала мая подорожали на треть из-за плохой погоды

Фото: Роман Хасаев

Зерно и мука в России с начала мая подорожали почти на треть из-за плохой погоды, сообщает РБК со ссылкой на Национальный союз хлебопечения.

Представители союза рассказали, что цены на муку выросли сразу на несколько рублей за килограмм. За две недели рост составил до 30% и более по отношению к началу месяца.

Между тем в Российском союзе мукомольных и крупяных предприятий утверждают, что ситуация на рынке намного спокойнее, чем ее описывают в НСХ. По мнению мукомолов, подобные скачки цен являются краткосрочными.

Минсельхоз России считает ситуацию стабильной. Согласно данным ведомства, с конца 2023 года пшеничная мука подорожала всего на 2,9%.

В середине июня в правительстве заявили, что в России ожидается дальнейшее снижение цен на социально значимые товары во втором полугодии 2024 года. По ее словам, в первом квартале текущего года средняя наценка на эти продукты снизилась примерно до 6,11%.

Разиль Самигуллин