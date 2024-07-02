В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы

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Препарат на основе радия-223 хлорида, предназначенный для терапии пациентов с раком предстательной железы с метастатическим поражением костей, зарегистрирован в России, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что отечественный препарат зарекомендовал себя как инновационный метод лечения пациентов с этим заболеванием. Он избирательно накапливается в костной ткани и воздействует на метастатические очаги, минимизируя повреждение здоровых окружающих тканей.

Все доклинические и клинические исследования были проведены на базах ведущих мировых центров, а эффективность препарата подтверждена. Регистрация отечественного препарата позволит увеличить доступность данной методики лечения для граждан России.

Радий-223 часто образно называют «убийцей метастазов». По своим химическим свойствам он является аналогом кальция и поэтому накапливается именно в костных тканях — там, где чаще всего образуются метастазы при разных формах рака.

Стоит напомнить, что клинические испытания вакцины от рака, которые будут проводиться на добровольцах с онкологическими заболеваниями, могут начаться к середине 2025 года.

Разиль Самигуллин