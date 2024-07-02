Более 60% продаваемых в России лекарств производят в стране

Фото: Татьяна Демина

Более 60% продаваемых в России лекарств производят в стране. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на стратегической сессии по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья». По ее словам, за последние три года российский рынок демонстрирует рост как в натуральном, так и в денежном выражении, сообщает ТАСС.

— 63% продаваемых лекарственных препаратов производится в стране. Это каждая третья упаковка из пяти, потребляемых гражданами, — сказала она.

Важно отметить, что данные показатели свидетельствуют о развитии фармацевтической промышленности и обеспечении населения доступными и качественными лекарственными средствами. В том числе это касается и Татарстана, где также наблюдается рост производства отечественных медикаментов.

В конце апреля правительство уточнило порядок обеспечения подопечных фонда «Круг добра» лекарствами из резерва, который формируется на базе региональных и федеральных медицинских организаций. Медикаменты будут предоставлены в течение нескольких дней с момента определения потребности.