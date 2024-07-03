Владимир Путин прилетел в Астану на саммит ШОС
Президент России прилетел в столицу Казахстана с двухдневным визитом на саммит ШОС.
Основная программа саммита ШОС запланирована на 4 июля.
Сегодня пройдут двусторонние встречи с главами нескольких государств. Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и китайским лидером Си Цзиньпином. Ожидаются встречи с главами Азербайджана, Казахстана и Монголии и премьером Пакистана.
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