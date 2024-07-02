Казань вошла в топ-5 городов-миллионников по росту цен на новостройки

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В июне в крупнейших городах России объем предложений в новостройках снизился в среднем на 5,9%. Это произошло из-за повышенного спроса на строящееся жилье в преддверии завершения льготной ипотечной программы с господдержкой.



В Казани стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья выросла на 3% и составила 212 тыс. рублей. По динамике роста цен за метр в новостройках Казань заняла 4 место среди городов-миллионников, уступив лишь Омску, Новосибирску и Уфе. За последний год стоимость квадратного метра в казанских новостройках значительно выросла — на 21,3%. Средняя полная стоимость квартир в Казани в июне составила 10,6 млн рублей.

В среднем по миллионникам России рост медианных цен на новостройки в июне составил 1,3%. Лидером роста является Омск (+10,1%), однако в этом городе немного новых строящихся проектов, поэтому даже органическое вымывание наиболее дешевых предложений из базы драматически влияет на медианную цену. Также существенный рост медианной цены продемонстрировали Новосибирск, Уфа, Казань и Санкт-Петербург. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Яндекс Недвижимость».

Пятерку городов с самым дорогим квадратным метром в июне сформировали Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург. В Краснодаре медианная цена снизилась на 11,6% за счет снижения цен на новостройки бизнес-класса.

— Накануне существенных изменений в условиях ипотечного кредитования мы наблюдаем весьма полярное поведение девелоперов в разных регионах. В некоторых городах мы видим существенный органический прирост базы: уже представленные на Яндекс Недвижимости девелоперы выложили больше новых лотов. В ряде городов мы видим повышение маркетинговой активности девелоперов и рост их интереса к классифайдам как к каналу продаж. В ряде городов мы, напротив, фиксируем существенное рыночное вымывание базы в 8-14%, связанное с повышенным спросом накануне завершения льготной ипотеки с господдержкой, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимость».