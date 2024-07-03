В Госдуме рассмотрят проект, освобождающий от штрафов за опоздания из-за жары
В Государственную Думу России вносят законопроект, согласно которому предлагается не применять штрафы к сотрудникам за опоздание из-за аномальной жары. Документ имеется в распоряжении РИА «Новости».
Законопроект направлен на защиту прав работников в условиях экстремально высоких температур и предлагает внести изменения в Трудовой кодекс России.
В начале июня депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регулярно проверять жизненные показатели офисных и конторских работников среднего возраста, которые могут иметь проблемы со здоровьем.
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