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В Госдуме рассмотрят проект, освобождающий от штрафов за опоздания из-за жары

08:05, 03.07.2024
В Госдуме рассмотрят проект, освобождающий от штрафов за опоздания из-за жары
Фото: Максим Платонов

В Государственную Думу России вносят законопроект, согласно которому предлагается не применять штрафы к сотрудникам за опоздание из-за аномальной жары. Документ имеется в распоряжении РИА «Новости».

Законопроект направлен на защиту прав работников в условиях экстремально высоких температур и предлагает внести изменения в Трудовой кодекс России.

В начале июня депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регулярно проверять жизненные показатели офисных и конторских работников среднего возраста, которые могут иметь проблемы со здоровьем.

Разиль Самигуллин

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