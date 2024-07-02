«Объект планируем сдать в установленные сроки»: готовность обновленного Горьковского шоссе составляет 80—90%

В Казани продолжается реконструкция Горьковского шоссе — одного из ключевых въездов в город, напоминает мэрия города. Глава исполкома Ильсур Метшин отметил, что проект реконструкции продуман на годы вперед с учетом роста мегаполиса.

На нем возводится трехуровневая развязка — первый подобный проект в Татарстане. Магистраль предполагает бессветофорное движение, строительство разворотных петель, тротуаров и велодорожек.

Реконструкция началась в 2022 году. В ноябре объект будет полностью готов. Замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев сообщил, что строительство на первом участке разворотной петли рядом с улицей Фрунзе полностью завершено. Окончены отделочные работы на подпорных стенах.

Вторую часть объекта планируется сдать в сентябре. взято с сайта kzn.ru

Разворотная петля рядом с Залесным также находится в высокой степени готовности. Третья разворотная петля возле СК «Олимпиец» уже полностью готова вместе с заездами. Всего в ходе реконструкции будут построены пять надземных и три подземных пешеходных перехода, реконструирован один подземный переход, возведены три разворотные петли, один тоннель и одна эстакада.

На сегодняшний день смонтированы подъемные элементы для надземников, ведется установка шахт лифтов для маломобильных граждан. Параллельно ведется реконструкция одного подземного перехода рядом с озером Лебяжье.



Строительство трехуровневой развязки почти полностью завершено. Сейчас рассматривается возможность запустить на этом участке в тестовом режиме транспортный поток. взято с сайта kzn.ru

Благодаря расширению магистрали с четырех до шести полос в два раза увеличится автомобильный трафик. Улучшения смогут почувствовать порядка 140 тыс. жителей Кировского района, «Салават купере», Залесного и Юдино. Пропускная способность участка дороги от трассы М-7 до улицы Музыкальной увеличится почти в два раза до 11 тысяч автомобилей в час.

— В целом готовность Горьковского шоссе составляет от 80% до 90%. Объект планируем сдать в установленные сроки — в ноябре. Сейчас стоит вопрос со строительством велопешеходного перехода через железнодорожную дорогу. Сложность в том, что Горьковская железная дорога дает определенные «окошки» для проведения работ. И сами условия достаточно непростые, но, думаю, у нас все получится, мы успеем, — рассказал Куляжев.