В Казани трудоустроили более 230 подростков по программе временной занятости

Фото: Максим Платонов

С начала года в Казани по программе временной занятости трудоустроили 234 подростка. Еще 149 человек получили направления и ждут приглашения на работу. Об этом мэрии города рассказал директора Центра занятости населения Тимур Муллин.



Подросткам предлагают вакансии с зарплатами от 20 тыс. рублей в таких организациях, как МУП «Трест «Горводзеленхоз», Казанский электромеханический завод, АО «Нэфис Косметикс», СШОР «Тасма», городские клинические больницы №7 и №12 и др. Молодых казанцев трудоустраивают уборщиками помещений, администраторами, помощниками официантов, поваров и горничных, операторами ЭВМ, регистраторами, работниками торгового зала.

По словам Тимура Муллина, подростки ищут несложную работу с удобным или гибким графиком и высокой зарплатой. Поэтому наиболее часто молодые соискатели выбирают подходящие под эти условия вакансии промоутера или курьера.

Прошлым летом в Центр занятости населения для поиска работы обратились 480 казанских подростков. Чаще всего школьники занимались ремонтом, благоустройством, озеленением, ухаживали за памятниками и мемориалами.

Отметим, замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам, депутат Юлия Оглоблина сообщила о том, что сейчас обсуждается снижение возрастного порога для трудоустройства с 16 лет.