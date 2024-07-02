Татарстан получил субсидии в размере 134 млн рублей на развитие молодежной политики

Татарстан получил субсидии в размере 134 млн рублей на развитие молодежной политики. Средства были выделены в рамках федерального конкурса, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

По итогам конкурса «Регион для молодых», который был создан в рамках нацпроекта «Образование», субсидии из федерального бюджета были выделены еще 51 субъекту страны.

Выделенные средства в рамках проекта будут направлены на капитальный ремонт республиканского центра для молодежи в Казани, на реализацию системных мероприятий и повышение компетенций сотрудников отрасли молодежной политики.

Стоит подчеркнуть, что в конце марта в Татарстане 41 проект получил суммарно 7 миллионов рублей в качестве поддержки на реализацию социально значимых мероприятий в сфере молодежной политики, сообщили в Минмолодежи.

Разиль Самигуллин