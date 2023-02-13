В Татарстане к концу недели похолодает до -20 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане на этой неделе ожидается похолодание. По прогнозу Гидрометцентра республики, температуры опустятся до -20 градусов.

В ближайшие три дня в Татарстане временам будет наблюдаться небольшой снег и слабая метель. Ночью во вторник, 14 февраля, похолодает до -5..-10 градусов. Днем ожидается от -1 до -6°С.

В среду, 15 февраля, ночные температуры составят от -7 до -12 градусов, дневные — от -4 до -9°С. Ночью в четверг, 16 февраля, ожидается от -9 до -14°С, днем — от -2 до -7°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 17—18 февраля, местами возможен небольшой снег. Дневные температуры ожидаются в пределах от -5 до -10 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ночью в пятницу, 17 февраля, в Татарстане похолодает до 9—14 градусов мороза. В субботу, 18 февраля, температуры при прояснениях опустятся до -15..-20°С.

В минувшие выходные в Татарстане установилась слабоморозная погода — наблюдался небольшой снег, местами с метелью. Днем зафиксировали от -2 до -8 градусов, ночью — от -6 до -11°С.

Днем в понедельник, 13 февраля, в большинстве районов Татарстана наблюдается небольшой снег. В полдень зарегистрировано от -5 до -8 градусов.

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Татьяна Демина