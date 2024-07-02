Новости общества

19:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

РЖД планируют запустить поезда на газе и водороде через 3—4 года

19:23, 02.07.2024
РЖД планируют запустить поезда на газе и водороде через 3—4 года
Фото: Максим Кокунин

Российские железные дороги (РЖД) планируют запустить поезда на газе и водороде в 2027—2028 годах, сообщает «Российская газета».

— Реализация проектов по внедрению подвижного состава с использованием газа и водородного топлива планируется в период с 2027 по 2028 год, — говорится в документе.

Стоит подчеркнуть, что ранее компания планировала запуск подобных составов в 2025 году. Тогда участниками данного проекта были РЖД и «Трансмашхолдинг» (ТМХ).

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также