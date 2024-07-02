РЖД планируют запустить поезда на газе и водороде через 3—4 года

Фото: Максим Кокунин

Российские железные дороги (РЖД) планируют запустить поезда на газе и водороде в 2027—2028 годах, сообщает «Российская газета».

— Реализация проектов по внедрению подвижного состава с использованием газа и водородного топлива планируется в период с 2027 по 2028 год, — говорится в документе.

Стоит подчеркнуть, что ранее компания планировала запуск подобных составов в 2025 году. Тогда участниками данного проекта были РЖД и «Трансмашхолдинг» (ТМХ).

Разиль Самигуллин