В России может появиться статус «Ветеран журналистики особого риска»
В России может быть введен новый статус — «Ветеран журналистики особого риска». Он будет присваиваться журналистам, которые освещали контртеррористические операции и находились в горячих точках, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
— Речь идет о неком другом, ином статусе, потому что статус ветерана боевых действий предусматривает непосредственное участие в боевых действиях, что напрямую противоречит задачам журналиста, — сказал Хинштейн и добавил, что рабочее название статуса — «Ветеран журналистики особого риска».
Хинштейн также отметил, что эту инициативу уже проработали с Союзом журналистов России, и коллеги ее поддерживают.
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