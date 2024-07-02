В России может появиться статус «Ветеран журналистики особого риска»

Фото: Олег Тихонов

В России может быть введен новый статус — «Ветеран журналистики особого риска». Он будет присваиваться журналистам, которые освещали контртеррористические операции и находились в горячих точках, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

— Речь идет о неком другом, ином статусе, потому что статус ветерана боевых действий предусматривает непосредственное участие в боевых действиях, что напрямую противоречит задачам журналиста, — сказал Хинштейн и добавил, что рабочее название статуса — «Ветеран журналистики особого риска».

Хинштейн также отметил, что эту инициативу уже проработали с Союзом журналистов России, и коллеги ее поддерживают.