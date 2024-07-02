С 5 июля изменится расписание движения поезда сообщением Свияжск — Казань

Фото: Руслан Ишмухаметов

С 5 июля изменится расписание движения поезда сообщением Свияжск — Казань. Изменения коснутся времени отправления, а также последующих остановок, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, со станции Свияжск поезд будет отправляться в 5.20. Прибытие в Казань запланировано в 6.30.

С начала лета также действует измененный график движения поездов в казанском метрополитене по будням. Также курсирование составов изменено в утренние и вечерние часы пик.

Разиль Самигуллин