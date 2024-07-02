Аэропорт Антальи продолжит забастовку на ближайшие 13 дней

Фото: Максим Платонов

С 3 по 15 июля в аэропорту Анталии продолжится забастовка авиадиспетчеров, которые требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Это может вновь нарушить работу аэропорта и привести к задержкам рейсов, сообщает «Интерфакс».

Аэропорт Антальи сейчас работает с пиковыми нагрузками, которые значительно превышают прошлогодние показатели, о чем сообщает российский союз туриндустрии.

Задержки рейсов могут длиться от 3 до 14 часов, были факты переноса вылетов даже на сутки. Из-за долгого ожидания авиакомпании вынуждены дозаправлять топливом воздушные суда, что приводит к дополнительным задержкам, — сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Напомним, что осенью прошлого года Гильдия сценаристов Америки также бастовала из-за плохих условий труда и зарплаты. Та забастовка продолжалась более пяти месяцев — она коснулась 12 тысяч сотрудников.