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Атомная подводная лодка «Казань» в составе корабельной группы Северного флота зашла в венесуэльский порт

19:59, 02.07.2024

Атомная подводная лодка «Казань» в составе корабельной группы Северного флота зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра, сообщает РИА «Новости».

Помимо АПЛ «Казань», в состав флота также входят фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир ВМФ «Николай Чикер».

В середине июня атомная подводная лодка «Казань» в составе кораблей Северного флота России завершила свой визит на Кубу и покинул порт Гаваны. Суда продолжат выполнение задания в ходе дальнего похода.

Разиль Самигуллин

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