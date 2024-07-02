Атомная подводная лодка «Казань» в составе корабельной группы Северного флота зашла в венесуэльский порт
Атомная подводная лодка «Казань» в составе корабельной группы Северного флота зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра, сообщает РИА «Новости».
Помимо АПЛ «Казань», в состав флота также входят фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир ВМФ «Николай Чикер».
В середине июня атомная подводная лодка «Казань» в составе кораблей Северного флота России завершила свой визит на Кубу и покинул порт Гаваны. Суда продолжат выполнение задания в ходе дальнего похода.
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