В Казани выписали двух пациентов, переболевших ботулизмом
Сегодня из Республиканской клинической инфекционной больницы выписали двух женщин, которые ранее, в июне, были госпитализированы с ботулизмом. Об этом сообщили в медучреждении.
В настоящее время в больнице продолжают лечение восемь человек. Три пациента находятся в реанимации, один из них на аппарате ИВЛ.
Ранее в центре им. Гамалеи заявили, что разрабатывают новые препараты для борьбы с ботулизмом. Напомним, вспышка заболевания случилась в России в начале прошлой недели.
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