В Казани выписали двух пациентов, переболевших ботулизмом

Фото: Максим Платонов

Сегодня из Республиканской клинической инфекционной больницы выписали двух женщин, которые ранее, в июне, были госпитализированы с ботулизмом. Об этом сообщили в медучреждении.

В настоящее время в больнице продолжают лечение восемь человек. Три пациента находятся в реанимации, один из них на аппарате ИВЛ.

Ранее в центре им. Гамалеи заявили, что разрабатывают новые препараты для борьбы с ботулизмом. Напомним, вспышка заболевания случилась в России в начале прошлой недели.

Разиль Самигуллин