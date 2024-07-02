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В Казани выписали двух пациентов, переболевших ботулизмом

17:56, 02.07.2024
В Казани выписали двух пациентов, переболевших ботулизмом
Фото: Максим Платонов

Сегодня из Республиканской клинической инфекционной больницы выписали двух женщин, которые ранее, в июне, были госпитализированы с ботулизмом. Об этом сообщили в медучреждении.

В настоящее время в больнице продолжают лечение восемь человек. Три пациента находятся в реанимации, один из них на аппарате ИВЛ.

Ранее в центре им. Гамалеи заявили, что разрабатывают новые препараты для борьбы с ботулизмом. Напомним, вспышка заболевания случилась в России в начале прошлой недели.

Разиль Самигуллин

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