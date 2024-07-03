Смерть за 10 тысяч: казанец стал жертвой московской «акулы» частной наркологии?

В Татарстане судят экс-главу федеральной сети медицинских детокс-услуг

Подсудимые Ольга Кришталь и Ирина Каримова. Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Казани может стартовать процесс по делу фельдшера и экс-директора сети частных наркоцентров. Последняя на zoom-планерках учила подчиненных по всей стране — как вести бизнес с крайне проблемными клиентами и повышать средний чек на услуги по выводу из запоя на дому. По версии Следкома, такая бригада два года назад «залечила» 33-летнего казанца и попыталась замести следы. «Услышали предсмертные хрипы — украли документы об оказании «услуг», ампулы и сбежали», — рассказывает мать покойного. По данным «Реального времени», один из фельдшеров признался силовикам: эта смерть не первая, но главным итогом следствия оказался страшный вывод — бизнес выездных детокс-бригад фактически не контролируется.

Врачи или рвачи



Денису Печникову было 33 года. Выпускник КАИ, работал в сфере добычи нефти и газа инженером-дефектоскопистом — находил слабые места в системе газо- и нефтепроводов. В последнее время трудился в Подмосковье. 1 июня 2022-го приехал в Казань, подгадав отпуск ко дню рождения матери. 23 июня скончался под капельницей, в своей постели.

По словам супруги покойного, проблем с алкоголем у мужа не было. Но в отпуске позволял себе выпить пару рюмок в день. В этот раз увеличил дозу, поскольку болели зубы. Потом попросил позвать врачей, чтобы «прокапали». В скорую просил не звонить, возможно, опасался, что сообщат на работу.

Денис Печников погиб через месяц после своего 33-го дня рождения. предоставлено потерпевшей Еленой Печниковой. предоставлено потерпевшей Еленой Печниковой

«Я нашла частную наркологию через интернет. Они представились врачами высшей категории», — вспоминала вдова в разговоре с журналистом «Реального времени». Отсутствие у приехавших по вызову белых халатов ее не насторожило. Попыталась уточнить у девушки-медика, какие препараты собираются вводить мужу, и услышала — этот вопрос они обсудят с пациентом. На этих словах жену выставили из комнаты, а Печникова попросили лечь на диван для осмотра, проверили давление и объявили супруге — давление высокое, печень увеличена и оговоренные по телефону «препараты за 6 тысяч рублей ему не помогут», потребуется набор за 10,8 тысячи. Печниковы согласились.

Когда капельницу поставили, супруга отдала медикам 11 тысяч, а сдачу в 200 рублей сопровождавший девушку мужчина перевел Печниковой на карту. Именно этот платеж позже позволил силовикам установить тех, кто приезжал на вызов, и тех, кто стоит за этим бизнесом.



«Как потом выяснилось, ему в лошадиных дозах эти препараты вливали. И не стали ждать, пока закончится, как услышали хрипы, просто украли документы об оказании «услуг», собрали все ампулы и сбежали. Открыли балконную дверь, жене сказали: не заходите, пусть поспит до утра... И удрали», — продолжила рассказ мать погибшего Елена Печникова.

В суде она представилась директором ТП «Кромпласт» и поделилась, что, будучи предпринимателем, четко знает пределы своей ответственности и возможные санкции:

— На все должен быть пакет документов, чтобы не было проблем. А тут приезжает из Москвы «дикая бригада» и начинает у нас шуровать бесконтрольно. У этой компании, «Наше здоровье», лицензия только по Москве и Московской области, а Каримова (одна из подсудимых, — прим. авт.) своим подчиненным говорила: работаем от Калининграда до Владивостока.

Потерпевшие намерены требовать самого строгого наказания для подсудимых. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В квартире представители частной наркологии находились примерно с 19.30 до 21.30. В первом часу ночи жена Дениса зашла в комнату, чтобы взять одеяло и подушку, включила свет и увидела — муж лежит в неестественной позе, а на его ногах — синие пятна. Стала его трясти — не просыпается. Позвонила в скорую, медики приехали довольно быстро, но откачать Дениса не смогли. В ту ночь вдова дозвонилась и тем частным наркологам, после ее слов, что муж умер, на том конце просто повесили трубку.

Как позже рассказывал один из фельдшеров ООО «Наше здоровье», о смерти казанского пациента сразу же уведомили вышестоящее начальство и службу безопасности компании. Позже от безопасника поступил звонок — порвать и выкинуть договор с Печниковым, отключить рабочий телефон, по которому обслуживался тот предсмертный вызов, уничтожить сим-карту и обнулить телефонный аппарат до заводских настроек. Однако фельдшер указанный договор сохранил, чтобы обезопасить самого себя.

Директор уволилась, клиника «мигрировала» из Москвы в Воронеж

На скамью подсудимых Приволжского райсуда Казани отправили 24-летнюю Ольгу Кришталь и 42-летнюю Ирину Каримову. Обеим предъявлено обвинение в оказании группой лиц услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека (п.п. «а» и «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление — 6 лет лишения свободы.

Процесс мог стартовать еще в июне, но был отложен в связи с занятостью адвоката.

Конкретные подозреваемые в этой истории появились через год с лишним со дня трагедии. По данным источников «Реального времени», это произошло после того, когда дело о смерти казанца Печникова взяли на контроль в Генеральной прокуратуре РФ, чему поспособствовала активная позиция потерпевших. В итоге материалы были переданы из районного отдела в 3-й отдел по особо важным делам Следкома по РТ. А обвинение двум дамам утверждала заместитель прокурора РТ Юлия Наумова.

У сотрудницы выездной бригады Ольги был диплом фельдшера, а подобные медицинские услуги вправе оказывать лишь врач — нарколог-психиатр. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Следствием установлено — именно Кришталь поставила Денису Печникову последнюю в его жизни капельницу, скормив перед этим ряд таблеток, но не выполнив ряд необходимых для установки диагноза обследований и вообще не имея права заниматься подобным, в отсутствие высшего медицинского образования по специальности врача — нарколога-психиатра. За плечами у сотрудницы выездной бригады был лишь диплом фельдшера Чебоксарского медколледжа и сертификаты о подготовке по специальности «скорая и неотложная медпомощь». До устройства в частную клинику она успела поработать в Центре медицины катастроф Чувашии и на Казанской станции скорой помощи — причем на станции Кришталь характеризовали отрицательно.

Ирина Каримова к Печниковым не выезжала. По образованию она вообще экономист. Но именно эту даму в СК и прокуратуре считают организатором небезопасных услуг от лица ООО «Наше здоровье». Эта клиника на момент работы в Казани была зарегистрирована в Москве, на улице Дубининской. Правда, при выезде по этому адресу ничего похожего на медицинский стационар следователи не обнаружили. Помещения были оборудованы под работу кол-центра — на прием звонков от нуждающихся по стране и передачу заданий подразделениям. Хотя лицензия на медицинскую деятельность, выданная Росздравнадзором, действовала лишь в пределах Москвы и Подмосковья.

Заметим, что уже в 2024 году Росздравнадзор обратился в арбитраж с иском о лишении данной клиники лицензии, ну а само ООО решило сменить адрес регистрации с Москвы на Воронеж.

Ирина Каримова (справа) ранее была директором и совладелицей восьми частных медицинских организаций. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Подсудимая Каримова ранее — до получения статуса фигурантки уголовного дела — не только возглавляла работу «Нашего здоровья», но имела в компании треть доли. Заметим, в 2022-м компания отчиталась о выручке с продаж в 60 млн рублей и чистой прибыли в 6,7 млн. Силовики полагают — эти цифры реальной картины доходов частных наркологов могут и не отражать. Допрошенные по делу сотрудники рассказывали о том, что как такового прихода денег в кассу организации не было, все поступившее от клиентов тут же перечислялось на вышестоящий уровень, в частности на карту ныне обвиняемой Каримовой, и с этой же карты направлялись средства на зарплату сотрудников. Один из источников «Реального времени» сообщал, об этих фактах по результатам расследования проинформировали московских коллег из ФНС, усматривая основания для серьезной налоговой проверки.

Помимо «Нашего здоровья», Каримова являлась директором и совладелицей схожих организаций медицинского профиля — это «МК Наркологический центр» в Уфе, МКЦ в Санкт-Петербурге, «Нео плюс» в Екатеринбурге, «Полимед» в Москве, «Премиум клиник» в Новосибирске, «Стармед» в Нижнем Новгороде и «Ресурс-М» в Балтасях (Татарстан). Как уверяет один из источников «Реального времени», балтасинскую компанию выкупали потому, что у нее была нужная для работы в Татарстане лицензия, однако перерегистрация затянулась, в связи с чем ряд получавших зарплату сотрудников казанских бригад... официально даже не были устроены на работу.

Реальный охват сети шире. «Наших городов — 11, а мы работаем по всей России — от Калининграда до Владивостока, благодаря нашим партнерам», — заявляла Каримова на одной из zoom-конференций с подчиненными. Такой формат общения был постоянным — подразделения на местах учили зарабатывать в сегменте детокса и принимать непростые решения.

«Прислали заявку «Агрессивный пациент с ножом» — принимайте решение, готовы ли вы впрягаться», — отмечала Каримова. Но при этом указывала, что при отсутствии таких угроз задача бригад — отработать каждую заявку, поступившую из кол-центра, с уже указанным диагнозом, а не уточнять-переуточнять его перед выездом, увеличивая риск отказа.

По версии СК, пациенту предложили лечение на выбор

В этой истории руководство клиники нарушило ряд норм законодательства. Начиная с работы без лицензии и оказания услуг медико-санитарной помощи не в амбулатории или дневном стационаре, а на дому.

По версии СК и прокуратуры, Каримова не позднее 17 января 2022 года занялась размещением в Сети заведомо недостоверной рекламы об оказании услуг по лечению алкоголизма, наркомании и психических расстройств частной клиникой «Наше здоровье», якобы расположенной на Салиха Сайдашева, 12. В действительности никакой клиники там не было. Базой казанских бригад стала арендованная квартира в доме на улице Кул Гали, в ней же хранились лекарственные препараты.

По версии СК, экономист по образованию Каримова самостоятельно разработала схемы лечения и дозировку препаратов. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Силовики полагают, что именно Каримова без профильного образования «разработала перечни оказываемых медицинских услуг, включая схемы лечения, с указанием методик применения конкретных препаратов (в том числе отпускаемых аптеками лишь по рецептам врачей) и их дозировки. При этом непосредственные исполнители — фельдшеры были ограничены в работе этими утвержденными планами и схемами, и использовать другие препараты, по версии обвинения, им не разрешалось.

Об этом, по данным источников «Реального времени», рассказывала фельдшер Кришталь, частично признавшая вину в трагедии. К слову, работу в «Нашем здоровье» она нашла по объявлению на сервисе «Хед хантер». Однако работала без записи в трудовой. По версии следствия, директор намеренно не заключала договор с подчиненными, чтобы избежать возможного наступления негативных последствий для себя и организации в целом.

22 июня 2022 года фельдшер Кришталь с коллегой прибыла на вызов к Печниковым для оказания платной помощи. Как позже установили следователи, выпускница чебоксарского медучилища «предложила пациенту самостоятельно выбрать одну из схем лечения разной ценовой категории». А вот сама не провела полного объективного обследования, не дала оценку состоянию пациента при выявленном давлении и тахикардии на фоне опьянения.

По мнению экспертов, Печников нуждался в помощи целой бригады профильных специалистов, включая анестезиолога-реаниматолога, терапевта и невролога. Не проводилось в квартире и необходимое перед таким лечением ЭКГ-исследование (нужного аппарата у частных наркологов просто не было), не говоря уже о биохимическом анализе крови и контроле за сердечной и дыхательной деятельностью пациента.

По мнению экспертов, лечить такого пациента должна была целая бригада профессиональных врачей, и лучше всего — в стационаре. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Так и получилось, что Печникова «лечили» препаратами, которые противопоказаны больным с сердечно-сосудистой патологией и лицам в состоянии алкогольной интоксикации. Речь о карбамазепине, димедроле и хлорпротиксене. «В результате оказанных услуг» Печников скончался от острой сердечной недостаточности, причем судебная экспертиза показала причинно-следственную связь между применявшимися к нему препаратами и тяжкими последствиями.

Иски на 6 млн рублей и не признающая вину экс-директор

На вопрос «Реального времени» о признании вины Ирина Каримова перед прошлым заседанием ответила: «Нет, конечно». И добавила: в экспертизе указано, что при таком заболевании вводить указанные препараты было нельзя: «Но никто не знал о таком заболевании. Нет документов, что человек состоял с таким диагнозом на учете, что об этом знали его жена и другие родственники». По мнению подсудимой, причинно-следственной связи между ее действиями, как директора, и тяжкими последствиями для пациента эксперты не установили.

Претензии к работе без лицензии Каримова прокомментировала так: «Следствие вводит в заблуждение — лицензия была, была специально купленная клиника в Балтасях «Ресурс-М».



Казанская страница сайта клиники «Наше здоровье» сейчас неактивна, вкладки по Москве и другим городам работают. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, после истории с казанским пациентом балтасинская клиника лишилась лицензии Минздрава Татарстана, а позднее также сменила юридический адрес на Воронежскую область.



Ольга Кришталь не стала вспоминать, что именно привело ее на скамью подсудимых. Лишь сказала журналисту «Реального времени»: «Я же призналась. Дала показания».

Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 6 млн рублей. Компенсации морального вреда за смерть Дениса Печникова требуют в равных долях его вдова и родители.

«По наказанию — максимум будем у суда просить», — сообщила мать покойного Елена Печникова. «Там не его одного убили, так свидетели говорят», — добавил его отец.

Отец погибшего (справа) вспомнил показания о том, что у частных наркологов были и другие жертвы. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Действительно, на предварительном следствии один из сотрудников частной наркологии делился со следователями информацией, якобы в компании на случай смерти пациента имелся алгоритм действий со сменой адресов и телефонов. Впрочем, в отсутствие конкретных данных силовикам не удалось получить подтверждения словам об иных жертвах выездного «детокса».

Казанская страница сайта клиники «Наше здоровье» сейчас неактивна, вкладки по Москве и другим городам работают.