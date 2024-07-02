Иван Купала в Зеленодольском районе Татарстана планирует собрать более 30 тысяч человек

Фото: Максим Платонов

В пятницу, 5 июля, в парке «Березовая роща» в Зеленодольске состоится праздник славянской культуры «Иван Купала». Мероприятие проходит уже третий раз и с каждым годом становится все более массовым, отмечает пресс-служба Зеленодольского района Татарстана. В этом году ожидается, что на него придет более 30 тысяч человек.



Гостей ждут интерактивные программы, ярмарка, гастроулица с блюдами славянской кухни от десяти ресторанов республики, ночная этно-дискотека и файер-шоу. На участие в фестивале подали заявки порядка 60 коллективов. Хедлайнером вечера станет заслуженная артистка России Варвара.

Мэр города Михаил Афанасьев рассказал, что в перспективе рассматриваются новые площадки для проведения праздника. Одной из них может стать озеро в селе Ильинское — по словам Афанасьева, место очень живописное и поможет сделать мероприятие еще более аутентичным. Начало праздника — в 16.00.