В Татарстане официально открылось 50 пляжей
В Татарстане официально открылось 50 пляжей. В настоящее время всего в республике планируют открыть 61 пляж, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Татарстану.
В настоящее время четыре пляжа Татарстана признаны непригодными для купания жителей. В администрации районов, на территории которых находятся места для купания, направлены предложения об установке предупреждений о запрете купания.
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