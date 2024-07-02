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В Татарстане официально открылось 50 пляжей

20:07, 02.07.2024
В Татарстане официально открылось 50 пляжей
Фото: Галия Шакирова

В Татарстане официально открылось 50 пляжей. В настоящее время всего в республике планируют открыть 61 пляж, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Татарстану.

В настоящее время четыре пляжа Татарстана признаны непригодными для купания жителей. В администрации районов, на территории которых находятся места для купания, направлены предложения об установке предупреждений о запрете купания.

Разиль Самигуллин

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